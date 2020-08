أخبار ليبيا24 وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ”الانحطاط السياسي”. وأضاف دومة أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا ، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من […]

