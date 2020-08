النجار يبحث مع مسؤولي داخلية الوفاق إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس

عقد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين

النجار، الخميس، اجتماعا مع وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق غير المعتمدة، خالد مازن،

وعدد من مسؤولي الوزارة لبحث إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا

وتونس.

وبحسب بيان نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر

صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع ناقش كذلك الترتيبات

المفترض اتخاذها لمواجهة وباء فيروس كورونا، وكذلك أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها

والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة للحدود ومن

أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، واتخاذ الإجراءات

الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.

وقال النجار إنه لابد من توفير مختبرات تحاليل PCR بالمنافذ، وضرورة طلب التحليل

للقادمين من تونس، مشيرا إلى أهمية هذا النوع من التحاليل PCR في إظهار النتائج في نفس اليوم،

إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة،

وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.

