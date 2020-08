البكوش تعليقا على مبادرة نواب طرابلس: محاولة للبقاء في السلطة

قال المحلل السياسي، صلاح البكوش، إن المبادرة التي تم تقديمها

من قبل مجلس نواب طرابلس الموازي هي عبارة عن محاولة أخرى من الأجسام الموجودة للبقاء

في السلطة عن طريق إعادة تدوير الاتفاق السياسي.

وأضاف البكوش في تصريح إعلامي أنه على نواب طرابلس الموازي

ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن يصلحوا من أنفسهم ويجتمعوا مع بعضهم البعض، لافتا إلى أن الحل يكمن في مبادرة

تتعامل مع الوضع النهائي وليس مرحلة انتقالية، لافتا إلى أن جذور الصراع في ليبيا معروفة

وهي الإطار الدستوري والتوصل لاتفاق اقتصادي وإصلاح لمنظومة الأمن في ليبيا بالكامل

وليس مجرد نزع السلاح.

وتابع البكوش أنه لا يمكن التوافق والتصويت على دستور والبلاد

تغرق في أزمة كالتي هي فيها الآن، مبينا أنه إذا لم تقدم مبادرة تتحدث عن الوضع النهائي

فيجب على الأقل تسليم السلطة لجسم جديد يلغي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة والرئاسي

ويأتي بأمر جديد للعمل على توحيد المؤسسات، على حد قوله.

يُشار إلى أن البكوش من الشخصيات التي رحبت

بالتدخل الأجنبي بعد أحداث 2011 ودعم المؤامرة على ليبيا والتي تسببت في دمار

البلاد وتحكم المليشيات في زمام الأموربعد وصولها لمناصب حساسة في الدولة.

