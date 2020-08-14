داخلية الوفاق تناقش الجانب الصحي لمسألة إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس

عقدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق اجتماعا برئاسة وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن، وبحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي وبمشاركة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي عميد دكتور أحمد كركوب، وعن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد أبو القاسم أبوالهول.

وناقش الاجتماع ملف دراسة إعادة فتح الحدود وإبرام اتفاقية لتسهيل العبور بين ليبيا وتونس، وملف الترتيبات المفترض اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى أهمية توحيد الإجراءات المعمول بها والتي من شأنها فرض الضوابط الصحية والأمنية سواء عند الدخول أو المغادرة ومن أهمها التركيز على الضوابط الصحية ومنع التجمعات وتطبيق المسافة الأمنية، وإتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في حال الموافقة على إعادة فتح الحدود.

وشدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، على أهمية توفير مختبرات تحاليل PCR بالمنافذ وطلب التحليل للقادمين من تونس، ولما لهذا النوع من التحاليل PCR من فائدة في إظهار النتائج في نفس اليوم، إضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المركبات الآلية والبضائع والحقائب القادمة والمغادرة، وتوفير الوسائل الوقائية الشخصية للأعضاء العاملين بالمنافذ.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، على جاهزية وزارة الداخلية لفتح منافذها من الناحية الأمنية مع التأكيد على توفير وسائل الوقاية الشخصية وكذلك الإحتياجات التي تم التطرق إليها والتي من شأنها تفعيل الضوابط الإحترازية الوقائية.

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