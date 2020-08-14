مركز طبرق الطبي يُكرم أول طبيب متعافي من كورونا 

كرّم مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج عبد الله الجالي، أحد الأطباء المصابين بفيروس كورونا والذي كان متواجدا بمركز الحياة للحجر الصحي للعلاج.

وأوضح المركز، أن المُكرّم الدكتور أحمد سحنون، طبيب باطني بمركز طبرق الطبي ويشغل رئيس قسم عناية القلب بمركز طبرق الطبي، تحدث عن المرحلة التي مرت به أثناء أصابته وعن وقوف الأطقم الطبية المختلفة التى كانت على متابعة متواصلة معه.

وأشار مركز طبرق الطبي، أن حفل التكريم كان بحضور مدير إدارة الشؤون الطبية و مدير إدارة الصيدلة وإدارة الشؤون الإدارية والخدمات وعدد من رؤساء الأقسام الطبية و أطباء فريق الرصد باللجنة الإستشارية الطبية طبرق وعدد من الحضور.

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