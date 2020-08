في أسبوع.. بلدية سوق الجمعة تسجل 180 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة عن تسجيل

180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أسبوع.

وقالت الغرفة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن الإصابات المؤكدة في البلدية وصلت إلى 371 حالة من

بينها 315 حالة نشطة، و46 حالة شفاء وعشر وفيات.

ودعت الغرفة أهالي سوق الجمعة إلى ضرورة التقيد بالإجراءات

الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة مع التباعد الجسدي، وغسل

وتعقيم اليدين جيدًا باستمرار.

