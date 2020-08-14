ورشة عمل لـ “مشروع تقارب” للتوعوية والحفاظ على البيئة في الزاوية

شهدت قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي الزاوية، ورشة عمل جمعت عميد بلدية الزاوية وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة مع ممثلين عن مشروع “تقارب”، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن مساعي الوكالة لتحسين الخدمات المحلية في البلديات الليبية.

واستهدفت الورشة التعريف بالحملة التوعوية في مجال إدارة المخلفات الصلبة “القمامة” تحت عنوان “وحش القمامة” والمقرر انطلاقها في المدة القادمة داخل المدينة.

وتهدف الحملة، إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير القمامة، إضافة إلى أنها تستهدف تغيير السلوكيات في المحافظة على البيئة لدى الأطفال من خلال توزيع قصص ومناشير مصورة.

وتم خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر بخصوص أوجه التعاون التي من الممكن أن يقدمها مشروع “تقارب” لبلدية الزاوية، من صيانة الطرق وتحديد المسارات المستهدفة والمعدات التي سيوفرها، وآلية العمل، خصوصاً وأن المشروع يمتد لأربعة سنوات.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد وقعت “ميثاق المواطن” وهو عبارة عن اتفاق وإعلان شراكة بين مشروع تقارب والبلديات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المدينة، للعمل من أجل تقديم خدمات محلية أفضل.

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