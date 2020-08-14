البحث الجنائي ببنغازي يضبط مصرفي اختلس 3 ملايين دينار

بنغازي-العنوان

ضبط أعضاء قسم مكافحة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، موظف بمصرف التجارة والتنمية، لاختلاسه ثلاثة ملايين دينار ليبي من أحد الحسابات التابعة للمصرف.

وقالت إدارة البحث الجنائي، في منشور على حسابها في فيسبوك، إن عملية ضبط الموظف جاءت بعد ورود شكوى من إدارة المصرف تفيد بقيام موظف باختلاس مبلغ مالي من حساب يسمى “حساب التحصيل” وهو حساب يتبع للمصرف.

وأضافت الإدارة، أن الموظف اعترف أثناء الاستدلال معه باختلاس المبلغ، وقام بشراء منزل وسيارتين حديثتي الصنع، مشيرة إلى أنه تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.