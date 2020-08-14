الداخلية تطالب بعدم إيقاف الخدمات المصرفية بالأسواق

بنغازي-العنوان

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بعدم إيقاف الخدمات المصرفية لنقاط البيع في الأسواق التجارية، وذلك لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن، في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.

وشددت الوزارة، في بيان الأربعاء، على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أي أسواق توقف هذه الخدمات عبر بريد صفحة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وأضافت الوزارة، أنه لوحظ توقف التجار والمحلات التجارية عن العمل بالخدمات المصرفية عند ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي، بحجة إيقافها من قبل المصارف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة لدى المواطنين.