النائب مصباح أوحيدة يوجه انتقادًا لاذعًا لبيتر ميليت وصنع الله

بنغازي-العنوان

وجّه عضو مجلس النواب الليبي، النائب مصباح وحيدة، اليوم الخميس، انتقادًا لاذعًا لكل من سفير بريطانيا الأسبق، المستشار المالي بالاستثمارات الليبية الخارجية حاليا بحكومة الوفاق، بيتر ميليت، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على خلفية تصريحات مليت بشأن عدم الوثوق في رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح.

وقال وحيدة، في تدوينة على فيسبوك، “خرج علينا السفير البريطاني السابق بيتر مليت منتقدًا مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بألفاظ فيها انحطاط سياسي وتعتبر من التدخلات السلبية لإطالة الأزمة وسقط فيها “المسترزق” البريطاني مليت الذي يتقاضى مرتب كبير كمستشار لـ “المهرج” مصطفى صنع الله المعين بقرار من وكيل وزارة النفط، ويعلم الجميع أن القرار باطل لولا أن “المهرج” صنع الله يقدم في الهبات والهدايا للداخل والخارج وهو أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له”.

وتابع وحيدة، متسائلًا: “مع هذا ألم يجد “المهرج” من الكفاءات الليبية القادرة التي أدارت منظمة “أوبك” لاختيارهم كمستشارين ويصبح “زيتنا في دقيقنا” أم مازلنا نؤمن بنظرية الخواجة، أم أن هذا البريطاني فُرض عليه من شركات النفط البريطانية التي يتعامل معها المهرج صنع الله في الخفاء”.