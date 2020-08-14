صحة الوفاق: الطفل “أبوبكر عمران” وصل روما لتلقي العلاج

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أنها قامت بإصدار التعليمات العاجلة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و تقديم كل الدعم لحالة الطفل الليبي أبوبكر الواعر، الذي يعاني من مرض عضال أدي لتدهور حالته الصحية في الآونة الاخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن الطفل ذو الأربعة عشر ربيعًا، يعاني من حالة صحية نادرة وضمور في خلايا المخ والأعصاب سببت في دخوله في حالة صحية حرجة للغاية استوجبت نقله لخارج البلاد لتلقي العلاج و الرعاية المناسبة.

وأشارت وزارة الصحة، أنها خلال 24 ساعة قامت بإجراء كافة

الاتصالات و مراسلات العلاج حال صدور التعليمات من وكيل الوزارة وقد وصل صباح اليوم الطفل “أبوبكر الواعر” للعاصمة الايطالية روما عن طريق الإسعاف الطائر وكان في استقباله عدد من أفراد السفارة والقنصلية الليبية في روما، إضافة إلى للملحق الطبي.

وأضافت الوزارة، أنه تم التنسيق على استقبال ودخول الحالة في أحد أفضل المستشفيات الإيطالية المتخصصة في مثل هذه الأمراض والتي تضم كوكبة من الأطباء الخبراء والباحثين والمختصين في هذا المجال علي مستوي العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية