الوطني لمكافحة الأمراض: 3 حالات وفاة و439 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 38 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 3

حالات وفاة و439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الخميس 2338 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 940 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 55 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 94 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية

الدولية منفذ امساعد 26 عينة، ومن مختبر فرع المركز سبها 67 عينة، ومن مختبر فرع المركز

الوطني مصراتة 755 عينة، ومن مختبر فرع المركز غريان عينتان، ومن مختبر مركز طرابلس

الطبي 137 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 12 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة

الحيوانية 250 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1899 عينة سالبة، و439 عينة موجبة بينها 226 حالة جديدة و213 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 38 حالة للشفاء.

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