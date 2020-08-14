دومة: تصريحات ميليت عن عقيلة صالح “انحطاط سياسي”

وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة، تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت، التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب وصفها بـ”الانحطاط السياسي”.

وأوضح دومة في تصريح لهُ، أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا، متهماً مليت، بـ”الاسترزاق السياسي” خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط و “الجميع يعلم ان هذا القرار باطل”.

واعتبر عضو مجلس النواب، بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أحد المستفيدين من الإنقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها العديد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.

وذكر دومة، أن شركات النفط البريطانية هي من فرضت السفير البريطاني السابق بيتر مليت للعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

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