إصابات كورونا في ليبيا تتجاوز 7 آلاف حالة والوفيات 135

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى

7050 حالة، والوفيات إلى 135 حالة، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس

كورونا، إنه سجل الخميس تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 439 حالة موجبة.

وأضاف المركز أن طرابلس ومصراتة والخمس سجلت أكبر أعداد

للإصابة الخميس، مبينا أن طرابلس سجلت 179 حالة ومصراتة سجلت 121 حالة والخمس سجلت

26 حالة.

وتابع المركز أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا

ارتفع إلى 816 بعد تماثل 38 حالة للشفاء الخميس.

