الأرقام في تصاعد “مُرعب”.. إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا 7,050 إصابة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 439 حالة موجبة، ليصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا، إلى 7,050 إصابة.

وعن الحالات الجديدة، أوضح المركز، أنها في طرابلس 179 حالة جديدة بينها 2 حالات غير ليبية و55 حالة مخالطة، وفي النواحي الأربعة 3 حالات جديدة، في القره بوللي حالتين جديدة، وفي غريان 3 حالات جديدة، وفي العجيلات حالة واحدة جديدة، وفي الزاوية الجنوب 7 حالات جديدة، وفي الرجبان حالة واحدة جديدة، وفي جادو حالة واحدة جديدة، وفي الخُمس 26 حالة منها 9 حالات مخالطة و19 حالة جديدة، وفي ترهونة 7 حالات جديدة.

وتابع المركز، في إعلانه عن الحالات الجدية، في يفرن 7 حالات منها حالة جديدة، وفي مسلاتة حالة واحدة جديدة، وفي قصر الأخيار حالتين جديدة، وفي الأصابعة 24 حالة حالة منها 18 حالة جديدة، وفي ظاهر الجبل حالتين جديدة، وفي جنزور 5 حالات منها 3 حالات جديدة، وفي سواني بني آدم 5 حالات مخالطة، وفي زليتن 13 حالة منها 5 حالات جديدة، وفي بني وليد 3 حالات جديدة، وفي طبرق 3 حالات جدية، وفي الغريفة حالة واحدة جديدة، وفي الجفرة حالة واحدة جديدة، وفي سبها 3 حالات جديدة، وفي الشاطئ 4 حالات منها حالة جديدة، وفي أوباري 3 حالات جديدة، وفي بنغازي 9 حالات منها حالة مخالطة، وفي مصراتة 121 حالة منها 118 حالة مخالطة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 38 حالة شفاء، 11 حالة في طبرق و26 حالة في مصراتة وحالة في الزاوية، ليصبح إجمالي حالات المتعافين إلى 816 حالة.

كما سجّل المركز الوطني 3 حالات وفاة، حالة في الشاطئ وحالة في ابريك، وحالة في مصراتة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 135 حالة.

وعن الحالات النشطة، أضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنها 6,099 حالة.

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