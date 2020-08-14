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«دردور»: ماكرون «مراهق» وسيهزم على يد تركيا في شرق المتوسط

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث”، الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون بـ”المراهق”، زاعما أنه سيهزم في منطقة شرق المتوسط على يد الأتراك.

وقال فرج دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك” إن الرئيس الفرنسي «المراهق» يغرد على «تويتر» بقوله:” قررت تعزيز القوات الفرنسية في منطقة شرق المتوسط وقوفًا مع اليونان ضد تركيا” وبالتبعية يهدف إلى دعم حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- ضد حكومة الوفاق، على حد زعمه.

وادعى أن ماكرون يحاول الوقوف ضد حكومة الوفاق من خلال محاولة قطع الإمدادات عنها وترك روسيا والإمارات تنقلان الذخيرة والمرتزقة لمن وصفهم بـ”المتمردين” في شرق ليبيا.

وتابع:” بإذن الله سوف تهزم يا مانويل مثلما هزمت في غريان وفي غرب ليبيا”، على حد تعبيره.

وأضاف أن السؤال الموجه إلى بعض أعضاء حكومة الوفاق الذين يتواصلون مع فرنسا ويفتحون معها باب للنقاش وهي متمسكة باستمرار العدوان؟ علما بأن باريس لم تصدر أي تصريح يدعو إلى إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، وترى أن المجهود الحربي لحفتر هو من يعوض عن ذلك، وتمارس النفاق بين أقوالها وأفعالها معرقلة بذلك كل جهود السلام، على حد تعبيره.

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المتوسط الهزيمة تركيا فرج دردور فرنسا ماكرون مراهق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ومتصور ان صعلوك مثل اردوغان يستطيع الوقوف امام فرنسا الدولة الكبرى النووية التى تستطيع ان تمسح تركيا من على الخارطة من حيث القوة العسكرية وتمتلك حاملة طائرات شارل ديجول وتصنع احدث المقاتلات الرافال وحاملات المروحيات مسيترال والفرقاطات البحرية الحديثة وتطلق سفن الفضاء ولديها صناعات الكترونية متطورة وتتعاون فى المنطقة مع اليونان وقبرص ومصر واسرائيل ولبنان اى ان اردوغان هالك لامحالة ويستنجد بميركل لانقاذه ولكن هذه المرة لن تنفعه فى ظل انهيار الليرة الحقيرة واى معركة ستجعلها مثل ورق الكوتشينة بعد ان استنزف اموال ليبيا وقطرائيل دون جدوى ليصرفها على نزواته المجنونة التى ستنتهى بهلاك جيش الدعارة التركى وفتح اسطنبول دون قتال واقتسام المسلمين لغنائمها وهذا الدردور سيباع فى سوق النخاسة عبدا لمن يشترى فهو غبى

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  • هذا الامعة مجرد كلب ينبح دون فهم للواقع على الارض فاردوغان ضيع حقوق الاتراك فى البحر المتوسط وعادى الجميع حتى اصبح منبوذا فى المنطقة وادخل قوى كبرى لدعم قبرص واليونان فخسر المعركة مبكرا رغم ان الصراع حول جزيرة صغيرة يونانية صغيرة مساحتها 10 كم وعدد سكانها 500 نسمة وتبعد عن اليونان 580 كم وعن تركيا 2 كم فقط ومع ذلك تحرم تركيا من التنقيب فى مساحة 400 كم اى ان هناك مشكلة حقيقة وتركيا لها حق ولكنه سيضيع بسبب غباوة اردوغان والدخول فى مشاكل متعددة ستجعله يخسر كل شئ مع ان الشعب التركى كان يفضل ترسيم الحدود مع مصر والسماح له بالتنقيب فى هذه المنطقة بصفة رسمية !!!

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  • يادردور يادلدول سيدك المعتوه يخاف ما بختشيش فبعد تحديد السيسى للخط الاحمر راينا تراجع فى كلام من كانوا يجعجوا مثلك فراينا بيت المال بالامس يقول انهم يحترمون وقف اطلاق النار وانهم جاهزون لصد هجوم الجيش الوطنى مع انه حمار مثلك لان سيدك الاسد سيسى قال انه ﻻيسمح لاحد بتخطى الخط فى الاتجاهين ولو سمح للجيش بتحرير مصراته لتم ذلك بسهولة اما فى شرق المتوسط بعد تدخل فرنسا تراجع اردوغان وقبل الوساطة السويسرية رغم ان المناوشات عند جزيرة تبعد 2 كم عن تركيا و580 كم عن اليونان وتحرم تركيا من التنقيب فى مساحة 40 الف كيلومتر مربع !!!

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