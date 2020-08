الفقيه: إصابات كورونا في مصراتة أكثر من المعلن عنها بكثير

كشف رئيس اللجنة

العليا لمكافحة جائحة كورونا بمدينة مصراتة، محمد الفقيه، أمس الخميس ، أن أعداد المصابين

بفيروس كورونا في المدينة أكثر من المُعلن عنها بكثير.

وأوضح الفقيه في

تصريح إعلامي أن هناك نقص كبير في العناصر الطبية، مدعيا أن الوضع الوبائي في

المدينة أصبح مستقرًا، وأن هناك إجراءات عدة تم اتخاذها لمواجهة مشكلة نقص

أسطوانات الأكسجين التي عانت منها المدينة خلال اليوميين الماضيين.

وأضاف الفقيه، أن

هناك قصورًا في تسجيل حالات الشفاء، لأن أغلبية المصابين لا يعلنون عن إصابتهم

بكورونا، مرجعًا ذلك إلى العوائق الاجتماعية وعدم التصريح والتلميح بالإصابة،

مؤكدًا أن هذا تسبب في نقص تسجيل الإصابات ومتابعتها.

وكشف رئيس

اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بمصراتة، أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى من

المعلن، مبينا أن هناك أكثر من 1500 حالة، ومن يتم متابعتهم أقل من 200 حالة من خلال فريق طبيبك وفريق تواصل

لكن أكثر من 800 أو 900 حالة غير متابعة، وأن ذلك نتيجة أن الناس يرفضون التواصل

معنا.

وأعلن أنهم بصدد

إطلاق نظام إلكتروني جديد لرصد الحالات ومتابعتها إلكترونيًا.

ولفت الفقيه،

إلى أن هناك نقصًا في أسطوانات الأكسجين، منذ يومين و الخاصة بمرضى الكورونا،

نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء في مدينة مصراتة وليبيا بشكل عام مما تسبب في نقص

عمل المصانع الخاصة بتصنيع الأكسجين .

