«العباني»: التمسك بـ«اتفاق الصخيرات» ذل ولا يصلح لبناء دولة مدنية

قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن اتفاق الصخيرات الذي وقع في دولة المغرب عام 2015، وجاء بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لم يعد يصلح قاعدة لبناء دولة مدنية وانتهت صلاحيته.

وأكد “العباني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” منْ تمسك بـ”اتفاق الصخيرات” فقد ذلّ، إنه إتفاق مليء بالمثالب، ولا يصلح قاعدة لبناء دولة مدنية، وانتهت صلاحيته، التفكير داخل الصندوق لا ينتج حلا بل يزيد الأزمة تأزما”.

وكان النائب محمد عامر العباني، قد قال وفي وقت سابق:” عندما يكون مصير الدولة بيد شخص واحد، فقل على الديمقراطية السلام”.

وأضاف العباني، فى تدوينة على حسابه بموقع الفيس بوك:” لا لمنطقة معزولة السلاح، ونعم لدولة بلا مليشيات”، وقد اتفق مع النائب فى رآيه، الدبلوماسي الليبي والسفير السابق لدي ليبيا فى الهند رمضان البحباح، الذي أكد فى تصريحات صحفيه له أن وجود منطقة وسط ليبيا “منزوعة السلاح” هي في الواقع إفساح المجال للتدخل الأجنبي ومحاولة لحماية الحكومة الديكورية المفترضة لحكم ليبيا وعدم المساس بها من أي ردة فعل شعبية، لتتمكن من تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات التي تطلب منها.