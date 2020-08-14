دومة يتهم السفير البريطاني السابق بإطالة الأزمة في ليبيا

وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة، تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب وصفها بـ “الانحطاط السياسي”.

وقال دومة، في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لمجلس النواب، “إن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الأزمة في ليبيا”، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط.

أوضح دومة، أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها العديد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.

وأضاف دومة، أن شركات النفط البريطانية هي من فرضت السفير البريطاني السابق بيتر مليت للعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.