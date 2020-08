طالبت العضو المقاطع لمجلس النواب السيدة

اليعقوبي، الشعب بالخروج من الأجسام الموجودة والمطالبة بانتخابات عاجلة.

وقالت “اليعقوبي” في تغريدة على تويتر:

“المفروض الشعب يخرج على كل الأجسام الموجودة ويقرر تقرير مصيره ويطالب بانتخابات

عاجلة”

وتزداد كل يوم المطالبات بإجراء انتخابات

عاجلة للخروج من الأزمة والوصول إلى دولة المؤسسات

