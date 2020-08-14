ليبيا الان

مفاوضات روسية تركية مرتقبة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات مع تركيا بشأن الأزمة الليبية ستقام خلال هذا الشهر أو سبتمبر المقبل، مشيرة إلى تواصل موسكو مع جميع الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وجاء موقف الخارجية عبر مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، الخميس، أعلنت من خلاله أن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ينبغي أن تكون أساسا للحل في ليبيا.

وأشارت المتحدثة بأن موسكو ستكون محطة للمفاوضات القادمة بشأن ليبيا بين المؤسسات الروسية والتركية المعنية بالأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك