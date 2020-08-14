مفاوضات روسية تركية مرتقبة بشأن ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المفاوضات مع تركيا بشأن الأزمة الليبية ستقام خلال هذا الشهر أو سبتمبر المقبل، مشيرة إلى تواصل موسكو مع جميع الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وجاء موقف الخارجية عبر مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا، الخميس، أعلنت من خلاله أن مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ينبغي أن تكون أساسا للحل في ليبيا.

وأشارت المتحدثة بأن موسكو ستكون محطة للمفاوضات القادمة بشأن ليبيا بين المؤسسات الروسية والتركية المعنية بالأزمة.

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