جيش النيجر يستهدف 4 مهربي أسلحة ليبيين قبل وصولهم نيجيريا

أفادت مصادر محلية من النيجر أن أربعة مهربي

أسلحة ليبيين قتلوا على أيدي عسكريين نيجريين وهم في طريقهم إلى نيجيريا.

وبينت المصادر في تصريحات صحفية أن الجيش

النيجيري اعترض موردي الأسلحة وهم مواطنون ليبيون في عملية أمنية على الحدود مع

نيجيريا، حيث كانوا في طريقهم لتزويد قطاع الطرق ومسلحين بالأسلحة حيث تنشط جماعات

إرهابية بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وتعتبر الحدود الليبية مع النيجر ودول جنوب

الصحراء خطا نشطا لتهريب السلاح والمهاجرين غير القانونيين والمخدرات، كما تنشط في

المنطقة جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش الإرهابي، و تنظيم القاعدة في المغرب

الإسلامي، وبوكو حرام.

وإلى جانب قطاع الطرق تحارب نيجيريا أيضا

تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في المنطقة الشمالية الشرقية، ولا يُستبعد أن تقع

أسلحة هؤلاء المهربين في أيديهم إذ سمحت الفوضى الناجمة عن الأزمة الليبية بانتشار

الأسلحة والإرهابيين في دول الساحل

وحسب معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي

فإن «بوكو حرام» التي تعود جذورها إلى نيجيريا تشكل خطرًا محتملاً على جيرانها إذ

امتد نفوذها إلى خارج حدود البلاد، بينما تتفاقم المخاطر التي تمثلها الجماعة

المسلحة بشكل رئيسي بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في منطقة غرب إفريقيا.

