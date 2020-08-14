نورلاند: ندعم حل منزوع السلاح حول سرت وترتيبات أمنية محايدة للمدين

أكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده “لـحل منزوع السلاح حول سرت ووضع ترتيبات أمنية محايدة للمدينة وإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا، ووقف التصعيد العسكري،” مشيرًا إلى أن واشنطن “ليست الوحيدة التي تدعم هذا المقترح الذي يهدف إلى مساعدة الليبيين.”

وفي تصريحات صحفية، أوضح نورلاند أن زيارته للقاهرة مؤخرا جرت في سياق المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبين وزير الخارجية، مايك بومبيو ونظيره المصري سامح شكري. “كانت الفكرة هي متابعة تلك المحادثات لمحاولة اغتنام فرصة نأمل في النهاية أن تؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية