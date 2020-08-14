فرنسا تدخل بقوة على خط الأزمة اليونانية التركية

تقرير 218

يأخذ التوتر بين تركيا واليونان شكلا متصاعدا في شرق المتوسط مع دخول دول جديدة على خط الأزمة كفرنسا التي انحازت إلى أثينا، حيث أعلنت باريس أنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري.

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قال إن بلاده قلقة من عمليات الاستكشاف التي تقوم بها أنقرة بشكل أحادي، معلنا أن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط بغية مراقبة الوضع في المنطقة وإظهار تصميمها على الالتزام بالقانون الدولي.

من جهته كتب رئيس الوزراء اليوناني ميتسو تاكيس على تويتر باللغة الفرنسية: “نأمل أن يسود التعقل في نهاية المطاف لدى جارتنا حتى نتمكن من الشروع بحوار صادق”، وأضاف أنهم يسعون إلى مد جسور السلام وحسن النية والتعاون مع الجميع معتبرا أن اليونان تعد مصدرا للاستقرار في المنطقة والذي يتوافق مع القانون الدولي وقواعد حسن الجوار.

هذه التطورات تأتي في وقت عاد وتراجع فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي دعا إلى حوار من شأنه حل النزاع من خلال المفاوضات معتبرا أن أنقرة لا تلهث وراء مغامرات في المنطقة.

وأضاف أردوغان أن موقف اليونان في بحري المتوسط وإيجه مبني على سوء النية، ومطالبتها بالجرف القاري استنادا على جزيرة ميس لا يمكن تفسيره بالعقل والمنطق وقال إنه يجري الدفع باليونان نحو اتخاذ خطوات غير صحيحة في المنطقة من قبل دولة لا تملك حتى ساحلا في شرق البحر المتوسط.

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