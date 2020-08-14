بومطاري وشكشك يبحثان مع المشري سبل مكافحة الفساد في قطاعات حكومة الوفاق

ليبيا – عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان المسلمين أمس الخميس لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

اللقاء بحث بحسب المكتب الاعلامي لمجلس الدولة مستجدات الأوضاع والتدابير المالية والاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها حكومتهم ، مدعين بأن أزمتهم الإقتصادية سببها إيقاف تصدير النفط .

وشدد المجتمعون في ختام لقائهم على ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل والسبل الكفيلة لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة.

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