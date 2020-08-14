طرابلس 14 أغسطس 2020 (وال)- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الجمعة، تسجيل “439” إصابة جديدة بفيروس “COVID-19” في ليبيا.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إنه استلم أمس الخميس عدد “2338” عينة، موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (940) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (55) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة.

مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ أمساعد عدد (26) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (67) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (755) عينة.

مختبر فرع المركز غريان عدد (2) عينات.

مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (137) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (12) عينة.

مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (250) عينة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن نتائج العينات جاءت كالتالي:

– عدد (1899) عينة سالبة.

– عدد (439) عينة موجبة، مفصلة كالتالي:

– عدد (226) حالة جديدة.

– عدد (213) حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى تسجيل عدد “38” حالة شفاء، وعدد 3 حالات وفاة. (وال- طرابلس) ر ت

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