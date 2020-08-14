وزير الصحة يطالب بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية لمواجهة “COVID-19”

البيضاء 14 أغسطس 2020 (وال)- طالب معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية، وذلك وفق خطط وقائية لمواجهة تهديد فيروس “كورونا” المستجد.

هذا وطالب معالي الوزير الصحة – عضو اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات؛ بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى.

وأكد الدكتور سعد عقوب أن هذه المطالبة؛ جاءت للتقليل من الازدحام في المستشفيات العامة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة إتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا، وهي التعقيم والتطهير داخل العيادات والمراكز الصحية، وذلك وفقًا للخطط التي تم وضعها لمجابهة تهديد فيروس كورونا، لترتقي حزمة الإجراءات بمستوى الإجراءات الوقائية، لمواجهة مخاطر انتشار العدوى، كما أنها ترفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأضاف الدكتور سعد عقوب أن “تفعيل كافة المراكز الصحية والعيادات المجمعة، تضمن الجهوزية وسرعة تقديم الخدمة واستعدادها التام؛ للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة، التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية، بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وحماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع”.

وشدّد الدكتور سعد عقوب على ضرورة تفعيل دور المثقف الصحي في المراكز التخصصية والعيادات المجمعة، ووحدات الرعاية الصحية، وإصدار الإرشادات الواجب إتباعها لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل من منشآت الرعاية الصحية بوجه عام، لضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح، وذلك لاستكمال الدور في مواجهة فيروس “كورونا”، وكل ما يطرأ مستقبلا من تحديات في هذا الشأن. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال