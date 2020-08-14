رئيس المجلس الأوروبي: أطالب “أردوغان” بتهدئة التوتر .. ونُدين اتفاقيته مع حكومة الوفاق

طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهدئة التوتر القائم في المنطقة ، مشيرا إلى أن الحوار المباشر بين الأطراف هو أفضل وسيلة لتجاوز الخلافات الحالية، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية «سي إن إيه.

وقالت مصادر في المجلس الأوروبي، حسبما أوردت الوكالة القبرصية، اليوم الجمعة، إن “ميشيل” أشار إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والتضامن الكامل مع اليونان وقبرص وإلى إدانة الاتفاق الليبي التركي في إشارة إلى اتفاق أردوغان مع حكومة الوفاق.

وطالب “ميشيل”، “أردوغان” بتهدئة التوتر في المنطقة وتجنب الاستفزازات، مشيراً إلى أن الحوار المباشر بين الأطراف هو أفضل وسيلة لتجاوز الخلافات الحالية.

يذكر أن الاتصال الهاتفي بين ميشيل وأردوغان جرى أمس الخميس ولكن لم يُكشف وقتها عن تفاصيل المحادثات التي دارت بين الطرفين.