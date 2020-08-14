ليبيا الان

أردوغان: بلادنا ردت على كافة الاعتداءات عليها في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ردت على كافة الاعتداءات عليها في ليبيا والعراق وسوريا وشرقي البحر المتوسط.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية أن البحرية التركية ردت على ما وصفه بالاعتداء اليوناني على سفينة أوروتش رئيس التي تعمل في التنقيب شرق المتوسط، متوعدا بمزيد من التصعيد .

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية “ليمونوس” حاولت التحرش بـ”أوروتش رئيس” إلا أن قوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان متخلف عقليا فهو من ضيع حقوق الاتراك فى التنقيب عن النفط فى اماكن من حقهم بعد تغيير قوانين بحرية ظالمة تعطى الحق لجزيرة مساحتها 10 كم وسكانها 500 نسمة وتبعد عن تركيا 2 كم فقط وتابعة لليونان وتبعد عنها 580 كم حق التنقيب فى مساحة 40 الف كم وتحرم تركيا وبدلا من كسب تعاطف دولى لكسب القضية اتجه المعتوه لتوقيع اتفاقية باطلة مع السراج ومعاداة دول الجوار وقد يدخل حرب خاسرة تجعله يفلس فهو غبى جدا يتم جره الى الهاوية بسهولة وكل من حوله امعات لا ينصحوه

    رد