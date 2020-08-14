أردوغان: بلادنا ردت على كافة الاعتداءات عليها في ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ردت على كافة الاعتداءات عليها في ليبيا والعراق وسوريا وشرقي البحر المتوسط.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية أن البحرية التركية ردت على ما وصفه بالاعتداء اليوناني على سفينة أوروتش رئيس التي تعمل في التنقيب شرق المتوسط، متوعدا بمزيد من التصعيد .

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية “ليمونوس” حاولت التحرش بـ”أوروتش رئيس” إلا أن قوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة.

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