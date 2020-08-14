اجتماع أوروبي استثنائي يبحث توترات المتوسط

دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل مجلس الشؤون الخارجية إلى اجتماع استثنائي بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأشار بوريل إلى أن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين سيطرح عددا من القضايا العاجلة، وفي مقدمها الوضع شرق البحر المتوسط والانتخابات الرئاسية البيلاروسية والتطورات في لبنان.

ويأتي اجتماع الاتحاد الأوروبي على خلفية تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا في المتوسط حيث أصيب ثلاثة جنود أتراك الثلاثاء خلال مناوشات بين البحرية اليونانية والتركية، عند اعتراض سفن تركية دخلت المياه الإقليمية اليونانية، بهدف التنقيب عن الغاز.

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