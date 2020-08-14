سفير فرنسا لدى القاهرة: إتفاقية تركيا وحكومة الوفاق باطلة ولاغية

ليبيا – قال السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه إن اليونان وقبرص دولتان مهمتان ،لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق بخصوص مسألة الطاقة فى شرق المتوسط.

روماتيه وفي مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز”وفقاً لما نقلته صحيفة “اليوم السابع “المصرية أمس الخميس قال :”نحن نلاحظ بالفعل عددا من السلوكيات ومن الأفعال أحادية الجانب التي تقوم بها تركيا والتي تقلقنا وعلى سبيل المثال استنكرنا الاتفاقيات التي وقعتها تركيا بخصوص تعيين الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية”، مشددا على أن هذه الاتفاقية باطلة ولاغية.

وأضاف:”نلاحظ أن هناك عددًا من الإجراءات أحادية الجانب التى اتخذتها تركيا فى مجال التنقيب النفطي”، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات تزيد من التوترات القائمة فى المنطقة .

وأشاد بالمبادرة المصرية لإنشاء منتدى للغاز في شرق المتوسط،قائلا: “مصر اتخذت مبادرة، ونحن نرى أنها أبلغ رد وهي تكمن في محاولة تعزيز التعاون والتنسيق بمجال الطاقة بين كل الدول المهتمة بمسألة الطاقة فى شرق البحر المتوسط وهي مبادرة مهمة للغاية وعادلة وشرعية ومهمة أيضا، ولقد طلبت فرنسا الانضمام لهذا المنتدى، وهى حاليا عضو مراقب فيه”.

رئيس فرنسا بالقاهرة أشار إلى أن بلاده طلبت ذلك لأنها ترى أنه من خلال تجميع الدول ومن خلال مشاركة مجموع الشركات العاملة في هذا القطاع المتعلق بالطاقة في هذا المنتدى فإنه بالإمكان تحقيق مقاربة مبنية على التعاون بدلا من أن نترك للتوترات، مختتما بقوله: “فرنسا تساند إنشاء هذا المنتدى المتعلق بالغاز”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية