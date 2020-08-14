«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى مترين على ساحل طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون ارتفاع الموج أقل من مترين على امتداد الساحل، عدا ساحل طبرق حيث يصل إلى مترين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة، لكنها ستصبح متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية إلى متغير الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويكون هادئ على باقي الساحل.

– درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح بحرية إلى شمالية غربية بوجه عام على طول الساحل، تتحول غدا إلى غربية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، سرعتها بين 05 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر على الساحل الممتد من الخليج إلى درنة، ويصل إلى مترين على ساحل طبرق.

– البحر خفيف الموج بوجه عام على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وقليل الاضطراب على باقي أقصى الساحل الشرقي .

– درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي؛ لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

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