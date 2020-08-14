سرقة 17 عمود كهرباء في أوباري وانقطاع التيار على أغلب الأحياء السكنية 72 ساعة

تعرضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمنطقة الحطية ببلدية أوباري إلى القطع والسرقة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

جاء ذلك وفقا لبيان مصور بالفيديو أعلنه المكتب الإعلامي لبلدية أوباري، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة.

وأوضح المتحدث في الفيديو، أنه بلغ عدد الأعمدة التي تم سرقتها 17 عمود ناقل للطاقة الكهربائية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على أغلب الأحياء السكنية والمزارع بالمنطقة لفترة تجاوزت 72ساعة متواصلة.

وطالب المتحدث بالفيديو، شرطة الكهرباء، والأمن بالبحث عن المتسبب في سرقة أسلاك الكهرباء، وانقطاع الطاقة عن المحلات التجارية والورش والأحياء السكنية، قائلا:من يخاف الله لا يفعل هذا .. اين دوركم يا جماعة الشرطة”.

يشار إلى أن حادث سرقة أسلاك الكهرباء ليست هي الأولى من نوعها في بلدية أوباري حيث تقع أغلب عمليات السرقة أثناء ساعات طرح الأحمال على المنطقة.

وكانت قد أعلنت شركة الكهرباء في قوت سابق، عن إعادة تشغيل الوحدة الأولى الغازية في محطة الرويس والوحدة الثالثة في محطة أوباري الغازية والوحدة الثانية الغازية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة.

وسبق أن قالت الشركة العامة للكهرباء، إن حالة من الظلام التام حلت على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية بسبب إرجاع الأحمال في بعض المحطات بالقوة. وأكدت الشركة، أن تسبب انخفاض التردد أدى إلى حدوث الظلام، وقد نبهت الشركة عديد المرات بعدم الدخول لمحطات التحويل وإرجاع الأحمال بالقوة تكون نتيجته ما حدث هذه الليلة .