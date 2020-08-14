تنفيذ مدرسة نموذجية مُتكاملة بمنطقة الكويفية ببلدية بنغازي

تتواصل ببلدية بنغازي أعمال تنفيذ مدرسة نموذجية مُتكاملة بجميع مرافقها بمنطقة الكويفية تضم عشرة فصول دراسية وثلاثة معامل ومسرح ومكتبة وملاعب رياضية لكرة قدم و اليد والطائرة إضافة الى أربعة عشر دورة مياه وغيرها من المرافق الاخرى.

وقال مكتب المشروعات بالبلدية بأن سير العمل بمشروع تنفيذ المدرسة يسير بِوتيرة جيده بحيث يُمكن استلامها مع بداية العام الدراسي القادم من الجهة المنفذة للمشروع.

تأتي هذه المشروعات ضمن برنامج عمل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي بهدف سد العجز في المؤسسات التعليمية ،وتخفيف كثافة الطلبة في الفصول الدراسية بمنطقة الكويفية.