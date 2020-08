أردوغان: كل الدول المشاركة في مؤتمر برلين لم تفِ بالتزاماتها

أردوغان: أي هجوم يستهدف سفننا شرق المتوسط لن يبقى دون رد

أردوغان: سفينة “أوروتش رئيس” ستواصل أعمالها شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس

