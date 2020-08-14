نشاط لافت لـ”سفن البضائع” بميناء بنغازي

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري عددا من السفن التجارية حيث رست سفينة نقل الحاويات “لونا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديترينيان” للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 118 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست السفينة “تيلي راس” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 136 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة “نينا أف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 144 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

واستقبل الميناء سفينة نقل الحبوب “سانترو” التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 25000 طن من حبوب القمح، وسفينة نقل الحبوب “ميتركس” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 28500 طن من حبوب الشعير.

وأظهرت البيانات التي نشرتها إدارة الميناء دخول سفينة نقل الأسمنت “ياسمين” التابعة للوكيل الملاحي شركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 6000 طن من أكياس الأسمنت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية