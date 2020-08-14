بالتزامن مع زيادة إصابات “كورونا”.. عماري زايد: رجوع الطلاب لمدارسهم اختياري لكن الامتحانات إجبارية

أعلن وزير تعليم حكومة الوفاق، محمد عماري زايد، بداية العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 بداية من يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر لعام 2020.

جاء ذلك خلال قرار أصدره “عماري” حمل رقم (398)، ونص على إستئناف الدراسة للعام الدراسي 2019 / 2020 لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وسيكون رجوع الطلاب لمدارسهم اختياريا بينما الامتحانات لكافة المراحل إجبارية وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضح القرار الذي نشرته وزارة التعليم على صفحتها بموقع “فيسبوك” إستئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية، وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة تعليم الوفاق، أن توقيع القرار جاء بعد اجتماع “عماري”، ظهر الخميس، باللجنة الفنية المختصة والمكلفة منه بوضع خارطة العودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2021/2020.

وخلال الاجتماع، قدم وكيل الوزارة، عادل جمعة، توضيحا للوزير عن نتائج اجتماع لجنة تحديد المواعيد الدراسية مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، الذي انعقد صباح اليوم بمقر وزارة التعليم، كما وضع الوزير في صورة النقاش وأهم الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية وطالبت بمراعاتها في تنفيذ العودة، ولا سيما زيادة فرق الرصد والتقصي.

ونهاية يوليو الماضي، قررت وزارة تعليم الوفاق تأجيل العودة المدرسية التي كانت مقررة لطلبة الشهادة الثانوية السبت 8 أغسطس، استجابة لطلب اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وهي المرة الرابعة التي تعلن فيها الوزارة تأجيل العودة للمدارس، حيث كان مقررا أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 13 يونيو أول مرة، لكن الموعد تأجل إلى 18 يوليو في المرة الثانية، ثم تأجلت العودة إلى 8 أغسطس، وأخيرًا تقرر أن تكون العودة في 29 أغسطس .

يذكر أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر داخل المدن الليبية، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن شفاء 38 مريضا، ووفاة 3 حالات.

وبحسب بيان صادر عن المركز رقم «159»، المنشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، فإنه استلم أمس الخميس 2338 عينة، جاءت نتائج 1899 عينة منها سلبية.

وتوزعت العينات بواقع 940 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و755 عينة في مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و55 عينة بمختبر المركز المرجعي زليتن، و94 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و26 عينة بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

إضافة إلى 67 عينة من مختبر فرع المركز سبها، وعينتين بمختبر فرع المركز غريان، و137 عينة في مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و12 عينة لدى مختبر مركز بنغازي الطبي، و250 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ولفت المركز، إلى أن الإصابات الجديدة رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 7050 حالة، بينها 6099 حالة نشطة و135 حالة وفاة، فيما تعافى 816 مصابًا من الفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.