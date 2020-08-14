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الجامعة العربية تُجدد رفضها التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف عربية مشتركة في مواجهة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية.

وأوضح أبو الغيط خلال اتصال مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رفض الجامعة للتدخلات التركية بما في ذلك الانتهاكات لسيادة العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في ليبيا.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية العراقي على مواقف الجامعة وإدانتها للاعتداء على العراق بعد هجوم طائرة تركية مسيرة على مركبة تابعة للجيش العراقي ما أدى إلى مقتل ضابطين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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