الواحة للنفط تعقد اجتماعها الفني لبحث هذه الملفات

عقد بمقر شركة الواحة للنفط (الرئيسي بالعاصمة طرابلس) الاجتماع الفني للشركة مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها وذلك من أجل مراجعه المشروعات الممولة من الميزانية الاستثنائية والعادية لعام 2019-2020م.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة، أنه تم النقاش عبر الدائرة المغلقة مع (المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها (كونوفليبس وتوتال وهس) والتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الإنشاءات الهندسية بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة التقنية الهندسية.

وتضمن النقاش استعراض مجهودات الواحة للنفط للصحة والسلامة والحفاظ على البيئة ومستجدات الخطة الوقائية الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا التي وضعتها لجنه الإدارة بالشركة منذ بداية الجائحة وعززتها بدعم عاجل من مواد طبيه الأولية وسلسلة من التعليمات التي تنضم التنقل والكشف وتنظيم آلية التعامل على كل من يتردد علي المواقع لضمان سلامه عاملين مغتربين ومحليين.