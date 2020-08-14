أردوغان يُهاجم الدول المشاركة في مؤتمر برلين

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول المشاركة في مؤتمر برلين، مؤكداً أنها جميعها لم تفِ بالتزاماتها.

وهدد أردوغان بالرد على أي هجوم يستهدف السفن التركية شرق المتوسط، مؤكداً أن سفينة “أوروتش رئيس” ستواصل أعمالها شرقي المتوسط حتى تاريخ 23 أغسطس.

وتنشط “أوروتش رئيس” المكلفة بمسح زلزالي في منطقة شرقي المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي والمتنازع عليها مع اليونان.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الفرقاطة اليونانية “ليمونوس” حاولت التحرش بـ”أوروتش رئيس” إلا أن قوات البحرية التركية تدخلت وأجبرت الفرقاطة على الابتعاد من المنطقة.

وعقب الحادثة، أكدت وزارة الدفاع التركية تصميمها على الدفاع عن حقوق بلادها ومصالحها في مياهها الإقليمية مشيرة إلى أنها قادرة على ذلك.

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