أبو الغيط: المرحلة القادمة ستشهد مواقف عربية جماعية ضد التدخلات التركية المرفوضة في ليبيا

ليبيا – تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية وخاصة ما يتعلق بالاعتداء التركي على الأراضي العراقية والليبية.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن وزير خارجية العراق عبر من جانبه عن امتنانه لموقف الجامعة العربية في استنكار هذا الاعتداء الغاشم على السيادة العراقية وإدانته.