«خارجية النواب»: تدخل سفير بريطانيا السابق في الشأن الليبي أمر مرفوض

انتقد يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، بيتر ميليت سفير المملكة المتحدة السابق في ليبيا، لتعديه على الدولة وأجسامها المنتخبة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عبر حسابه على “تويتر”.

وقال “العقوري” في بيان، إن تصريحات “ميليت” تدخل سافر في الشأن الليبي، واستعارة سياسية داعمة لمن يعمل عندهم الآن لصفة لم يعد يملكها ويريد التأثير بها لمصالحه الشخصية، وتعد تحريضاً واضحاً ضد عملية السلام التي يقودها رئيس مجلس النواب من خلال مبادرته.

أضاف “العقوري” أنه يتعين على “ميليت” احترام نتائج الانتخابات، مبيناً أنه كان سفيراً، والآن هو مجرد مستشار يسترزق لصالح نفسه، ونحن نأسف أن نرى سفيراً سابقاً يحاول توظيف صفة لا يملكها للتأثير بها رغم زوال هذه الصفة عنه.

وتابع “العقوري” أن المملكة المتحدة تحترم وتقدر نتائج الانتخابات وتحترم قادة الدول، داعياً إياه إبعاد هذه الشبهات وأصحابها عن ليبيا وشعبها، وعن بلاده التي يكن لها التقدير والاحترام كشريك تاريخي لليبيا.