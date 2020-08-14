دومة: تصريحات بيتر ميليت تعد تدخل سلبي لإطالة الازمة في ليبيا

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة تصريحات السفير البريطاني السابق بيتر ميليت التي انتقد فيها مبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصفها بالانحطاط السياسي.

دومة وفي تصريح نقله المكتب الاعلامي لمجلس النواب أضاف أن مثل هذه التصريحات تعتبر تدخلات سلبية لإطالة الازمة في ليبيا ، متهماً بيتر مليت بالاسترزاق السياسي خصوصا كونه يعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط المعين بقرار من وكيل وزارة النفط و الجميع يعلم أن هذا القرار باطل.

كما أوضح بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أحد المستفيدين من الانقسام السياسي وداعم له، مشيرا إلى أن الدولة الليبية لديها العديد من الكفاءات لاختيارهم كمستشارين في هذا المجال.

وذكر دومة أن شركات النفط البريطانية هي من فرضت السفير البريطاني السابق بيتر مليت للعمل كمستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

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