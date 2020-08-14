إيطاليا تحث على “المرونة” لتهدئة توترات المتوسط

في موقف إيطالي حول التوترات الأخيرة في المتوسط، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو التزام روما بالعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف في منطقة شرق البحر المتوسط.

وشدد الوزير الإيطالي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمرونة والتعاون للحد من التوترات، وحل القضايا العالقة في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي التأكيد على الدعم الكامل للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أجل استئناف حوار بناء بين الأطراف المعنية.

وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة، خاصة بين تركيا واليونان، بعد إرسال أنقرة سفينة “عروج ريس” للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية إلى قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط. ما دفع اليونان لطلب عقد اجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي.

وينعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على خلفية تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة في المتوسط حيث أصيب 3 جنود أتراك الثلاثاء خلال مناوشات بين البحرية اليونانية والتركية، عند اعتراض سفن تركية دخلت المياه الإقليمية اليونانية، بهدف التنقيب عن الغاز.

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