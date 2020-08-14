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“صحة الوفاق”: نسابق الزمن لتوفير احتياجات مجابهة كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعمل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني على تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها أقامت “جسرا جويا وبحريا مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منتظم عبر الطائرات وسفن الشحن”.

وأشارت الوزارة إلى توريد أطنان من الإمدادات الطبية تتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية للكوادر الطبية والعاملين في مواقع ومراكز العزل الصحي إلى جانب المطهرات والمعقمات والأدوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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