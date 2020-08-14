“صحة الوفاق”: نسابق الزمن لتوفير احتياجات مجابهة كورونا

تعمل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني على تعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أنها أقامت “جسرا جويا وبحريا مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منتظم عبر الطائرات وسفن الشحن”.
وأشارت الوزارة إلى توريد أطنان من الإمدادات الطبية تتضمن أجهزة طبية متنوعة، ومعدات الوقاية الشخصية للكوادر الطبية والعاملين في مواقع ومراكز العزل الصحي إلى جانب المطهرات والمعقمات والأدوية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك