«المريمي»: تصريحات السفير البريطاني السابق «سخف سياسي»

قال المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب فتحى المريمى، إن ما صرح به السفير البريطانى لدى ليبيا السابق بيتر ميليت، سخف سياسى منه، مشيرًا إلى أنه لا يعبر عن وجهة نظر بريطانيا تجاه الأزمة فى ليبيا.

وأضاف المريمى، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن مليت يعمل مستشار فى مؤسسات حكومة الوفاق غير الدستورية وعمله مخالف للقوانين الليبية، موضحًا “تصريحاته حول المستشار عقيلة صالح سخيفة وغير منطقية ولا تخدم حل الأزمة فى ليبيا بتدخله السافر الذى يساهم فى تفاقم الأوضاع فى البلاد وإطالة أمد الأزمة”.

وكان مليت قد أدلى بتصريحات مضادة حول الجهود التى يبذلها رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح لحل الأزمة الليبية، ومبادرة الحل التى طرحها على الشعب الليبى واجتماعاته التى يعقدها حول ذات الموضوع محليا ودوليا.