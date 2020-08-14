اللواء خالد المحجوب: تركيا تجهز “3000” مرتزق سوري بينهم داعشي خطير مطلوب لدى التحالف الدولي لنقلهم إلى ليبيا

بنغازي 14 أغسطس 2020 (وال)- قال مدير إدارة التوجيه بالقوات المسلحة العربية الليبية، إن تركيا أدخلت “3000” مرتزق من كل مناطق المعارضة السورية عبر قرية إبراهيم إلى غازي عنتاب، لمعسكر خاص بتنظيم داعش ومنها تنقلهم على دفعات لليبيا.

وأضاف اللواء خالد المحجوب: “لأول مرة؛ نقلت أنقرة دفعتين بفترات متقاربة بهذا الشكل، مما يعني إن عددهم قد زاد عن ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يوثق هذه المعلومة، لأن الخبر جاء من مصادر أهالي القرية، وقد تم دخولهم عبر ناقلات جند وشاحنات خاصة بالجنود الأتراك، بعدد يقدر تقريبًا بـ 25 إلى 30 ناقلة جند، ونقلتهم في الفترة من ساعة الثانية صباحًا إلى الرابعة عصرًا، عبر الحافلات إلى مطار اسطنبول”.

وتابع اللواء خالد المحجوب: “تفيد المعلومات إن من بينهم داعشي خطير مطلوب لدى التحالف الدولي ضد التنظيم سنعلن عن اسمه في وقت لاحق”.

وتابع اللواء خالد المحجوب: “أرتال عسكرية تركية تدخل بشكل يومي عبر معبر كفرلوسين، وآخر رتل وصل ليل الخميس من “40” آلية، ومن قبلها كان هناك “35” آلية على مدار ليلتين وبشكل شبه يومي، فالأرتال التركية تدخل منطقة خفض التصعيد”.

وتطرق اللواء خالد المحجوب، إلى أن تركيا لم تعد تحضر فقط المقاتلين، بل تخصصات أخرى إدارية ومصنعي مفخخات ودواعش، كانوا في العراق يسيّرون الدفّة في التنظيم إداريًا وماليًا، وهو ما يعني عودة دولة داعش، ولكن هذه المرة في الغرب الليبي وقريبًا ستتضح للجميع الرؤية، وصدق ما يعمل عليه الأتراك، حيث قريبًا الدولة المدنية على الطريقة الإخوانية الإرهابية”. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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