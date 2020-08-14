تقليص ساعات الحظر في سرت وضواحيها اعتبارا من اليوم

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت، تقليص ساعات الحظر بالمدينة وضواحيها اعتبارا من اليوم، ليكون على مدى اثنتي عشرة ساعة من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الطبية الاستشارية.

هذا كما قررت اللجنة استمرار فتح المصارف والأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية الأخرى باستثناء المقاهي وصالونات الحلاقة ومزينات النساء وصالات الأفراح، وصالات الألعاب والمصائف.

مطالبة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء، ومن بينها حظر التجول، كما حذرت المخالفين بسحب الترخيص وقفل النشاط.

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