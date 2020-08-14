ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

14 August, 2020

اعلن مجلس ادارة جامعة الجفرة عن تاجيل اجراء الامتحانات النهائية لطلاب بعض الكليات التي تم اعتمادها كمرحلة اولى والتي كان مقرر اجراؤها يوم 25 اغسطس الحالي الى حين اشعار اخر حسب ماجاء في اعلانها.



وجاء في الاعلان ان اسباب التاجيل جاءت بعد التشاور مع اللجنة الرئيسية بمكافحة كورونا التي رأت انه من الضرورة التأجيل بسبب ما تشهده البلاد من ارتفاع وتيرة الاصابات في معظم المناطق الليبية .



واشارت الى الظروف التي تمر بها البلاد من انقطاع الكهرباء والماء والوقود يحول دون امكانية الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على سلامة الطلاب خاصة ان بعض طلاب الاقسام الداخلية يحتاجون الى معاملة استثنائية للانتقال من مناطقهم الى الجفرة