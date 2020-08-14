اختتام دورة تدريبية حول طريقة أخذ عينات الكشف عن كورونا في بنغازي

اختتمت أمس بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي الدورة التدريبية حول طريقة أخذ العينات الخاصة بتحليل بي سي آر.

واستهدفت الدورة عددا من فنيي المختبرات الطبية والأطباء وعناصر التمريض بفرق الرصد والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

وتناولت الدورة التي تواصلت ثلاثة أيام تدريبات نظرية وعملية حول التعامل مع حالات الاشتباه، وجمع البيانات، وطرق أخذ العينات من المسالك التنفسية العليا عن طريق الأنف والبلعوم، كما تضمنت أيضا بعض العروض المرئية والتطبيقات العملية وحلقات النقاش.

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